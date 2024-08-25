Adanaspor Başkanı Asil Bostancı Taraftarlarla Buluştu

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı, taraftarlarla buluştu.

Bostancı, 1954 Adanaspor Taraftarları Derneğine ziyarette bulundu.

Bir araya geldiği dernek yöneticileri ve taraftarlarla sohbet eden Bostancı, önerileri dinledi.

Bostancı, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı daha iyi yerlere getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Taraftarlarla iç içe olacaklarını dile getiren Bostancı, "Biz taraftarla barıştık. Daha da iyi olacağız, kitlelere hitap edeceğiz. Öncelikle stada tekrar seyirciyi, taraftarı çekmek istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bostancı, bu tür görüşmeleri sık sık yapacaklarını anlattı.

Mücadele eden ve başarılı olmak isteyen bir takım oluşturacaklarını belirten Bostancı, "Transfer süreci devam ediyor. Bu yönde çalışmalarımız da var. İnşallah daha iyisini sunacağız." dedi.