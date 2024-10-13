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Adanaspor Başkanı Akgül, Takım İçin Doğru Takviyeler Yapacak

Adanaspor Başkanı Akgül, Takım İçin Doğru Takviyeler Yapacak
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Adanaspor'un yeni kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasında doğru takviyelerle takımın başarı çıtasını yükselteceklerini belirtti. Akgül, taraftarın sevgisinin devam ettiğini ve takımda bütünlük sağlanmasının sportif başarıya katkı sağlayacağını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'de 6 puanla 19. sırada yer alan Adanaspor'un kulüp başkanı Mustafa Furkan Akgül, devre arasından sonra doğru takviyelerle takımı daha ileri taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yönetim kurulunun 9 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda kulübün başkanlığına getirilen Akgül, bir restoranda gazetecilerle buluştuğu toplantıda, başkanlık görevine gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Güzel bir yönetim kurulu oluşturduklarını dile getiren Akgül, "Adana'da birçok kişinin hayalini kurduğu noktada oturuyoruz. O yüzden bu sorumluluğun bilincinde kararlar verip aksiyonlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz." dedi.

Akgül, taraftarın kulübe sevgisinin azalmadığını, takımda bütünlük ve aidiyetin sağlanmasıyla sportif başarının geleceğini anlattı.

Transfer hedeflerine ilişkin soruyu yanıtlayan Akgül, "Bugünün şartlarında eğer sakatlık, ceza olmazsa çok eksik bir takım olduğumuza inanmıyorum ama mutlaka devre arasına kadar gemiyi limana en iyi şekilde yaklaştırıp, arkasından doğru takviyelerle daha ileriye adım atmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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