Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme

Bahçeli'nin telefon diplomasisi sürüyor! Bakın bu kez kimi aradı?
Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

Ece Gürel'in ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia
Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Trump bu kez İran'ı tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak

Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisine benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan'ı maç öncesi ısındığı sırada tribünde görünce Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri viral oldu.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli efsanenin peşinden ayrılmıyor. Ronaldo'nun kendisini izlemeye gelen Akdoğan için söylediği sözler herkesi şaşırttı.

"BANA HİÇ BENZEMİYORSUN, ÇOK ÇİRKİNSİN"

Cristiano Ronaldo, kendisini izlemek için Al Nassr maçında tribündeki yerini alan "Adanalı Ronaldo" ile göz göze gelince beklnem bir tepki verdi. Ronaldo, maç öncesinde ısınırken kendisine benzerliğiyle bilinen Gökmen Akdoğan için "Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" sözlerini sarf etti. O anlara ait video ise kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Belediye başkanından tek kişilik açılış
img

Bozulan aracı iten kişiyi görenler cep telefonlarına sarıldı
img

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

artık Ronaldoya benziyorum seviyorum demez :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

adama çirkin diyor ipine şımarık herif sen aynaya baksana önce

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUglyKing:

doğru demiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Belediye başkanından tek kişilik köprü açılışı

Belediye başkanından tek kişilik açılış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.