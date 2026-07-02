Adanalı milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti

Adanalı milli karateci Diyar Hasanoğlu, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında elde ettiği derecelerin ardından Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Hasanoğlu'nun şimdiki hedefiyse 2032'de düzenlenecek olimpiyatlar olduğunu söyledi.

10 yaşındayken arkadaşlarının 23 Nisan gösterisinden etkilenerek karate sporuna yönelen Diyar Hasanoğlu, Disiplinli çalışma ve yoğun antrenman süreciyle Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde etti.

2024 yılında 60 kiloda Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle Türkiye şampiyonu olan Hasanoğlu, aynı yıl büyükler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. 2025'te şampiyonluğunu koruyan genç sporcu, Balkan Şampiyonası'nda da üçüncü oldu. 2026'da büyüklerde yeniden Türkiye üçüncüsü olan Hasanoğlu, Balkan Büyükler Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Son olarak Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

"Meksika turnuvası kritik önem taşıyor"

Hedefinin 1 ay sonra Meksika'da düzenlenecek Seri A müsabakasının bulunduğunu ifade eden Diyar Hasanoğlu, bu organizasyonun kariyeri açısından kritik olduğunu söyledi. Dünya sıralamasına girebilmek için elit organizasyonlarda puan toplanması gerektiğini kaydeden Hasanoğlu, "Bu turnuvalarda alınan puanlar bizi dünya sıralamasına taşıyor. Sıralamaya girdikten sonra daha büyük şampiyonalara katılma hakkı kazanıyoruz. Meksika'daki organizasyon bu anlamda benim için çok önemli. İnşallah gerekli desteği bulup katılım sağlayacağım" diye konuştu.

"Çocuklar spora teşvik edilmeli"

Çocukların sporla daha fazla buluşturulması gerektiğini vurgulayan Hasanoğlu, özellikle ailelere önemli görevler düştüğünü söyledi. Günümüzde çocukların büyük bölümünün zamanını telefon ve bilgisayar başında geçirdiğine dikkat çeken Diyar Hasanoğlu, "Burada en büyük sorumluluk ailelerde. Çocukların hangi branşa yatkın olduğunu gözlemleyip onları spora yönlendirmeleri gerekiyor. Spor sadece fiziksel gelişim değil, disiplin ve karakter açısından da çok önemli. Tüm çocukların sporun içinde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

En büyük hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu söyleyen Diyar Hasanoğlu, karatenin 2032 Olimpiyatları'nda yer alması halinde Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı