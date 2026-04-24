Haberler

Adanalı dart sporcusu Eren Tuştaş milli takıma seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tusem Gençlik Spor Kulübü sporcusu Eren Tuştaş, Türkiye Elektronik Dart Milli Takım seçmelerinde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi.

Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart sıralama turlarının 6 ayağında başarılı bir performans sergileyen Tuştaş, elde ettiği derecelerle milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Ankara Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 23-24 Nisan tarihlerinde yapılan seçmelerde üstün bir performans sergileyen genç sporcu, Türkiye Elektronik Dart Milli Takımı'na seçilerek Slovakya'da yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
