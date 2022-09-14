Adana spor haberleri... Aladağ Kaymakamı Cebeci'den genç futbolculara ziyaret
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Adana habere göre Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, Aladağ Gücü'nün altyapısında oynayan futbolcuları ziyaret etti.
Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, Aladağ Gücü'nün altyapısında oynayan futbolcuları ziyaret etti.
Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile Aladağ Gücü'nün altyapı oyuncularının antrenmanını izledi.
Genç sporculara tatlı ikram eden Kaymakam Cebeci, başarılar diledi.
Ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Donbaloğlu ile kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu da yer aldı.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Spor