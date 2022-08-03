Adana spor: Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti Edinilen Adana gelişmesine göre AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı. Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş'a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti. Spor AA / Ali Korkmaz Ahmet Karataş Arkas Spor Sigorta Spor Haberler

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