Adana Demirsporlu Taraftarlar Deplasman Tribününe Girerek Pankartları İndirdi

Adana Demirsporlu taraftarlar, Samsunspor karşılaşmanın 37'nci dakikasında deplasman tribününe girerek pankartları indirdi. Taraftarlar arasında çıkan kavgayı polis ekipleri önledi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor karşılaştı. Mücadelenin 37'nci dakikasında Adana Demirspor, Oliver Ntcham'ın penaltı vuruşuyla gol yedi. Gole sinirlenen bazı taraftarlar Samsunspor taraftarlarının bulunduğu tribüne girmeye çalıştı. Kapalı tribünün en üst kısmından gizlice yürüyen onlarca taraftar, deplasman tribününe girerek Samsunspor pankartlarını indirdi. Taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından önlendi. Ekipler taraftarların geçiş yaptığı bölgede güvenlik önlemi aldı.