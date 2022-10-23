Adana Demirspor zirve yolunda yara aldı! Fenerbahçe, Süper Lig'de haftayı lider kapamayı garantiledi

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Mavi Şimşekler zirve yolunda yara alırken, maç eksiği bulunan Fenerbahçe haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Adana Demirspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

10 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmada Konyaspor'un golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor ise 32. dakikada bu gole Babajide Akintola ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, liderliği maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı ve 6. sırada kendisine yer buldu.