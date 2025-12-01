Adana Demirspor ve Hatayspor 3-3 Beraberlik İle Ayrıldı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor ile evinde oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı. Maçta toplam 6 gol kaydedildi, Adana Demirspor'un Osman Kaynak'ı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı
ADANA DEMİRSPOR: Eren Fidan, Kadir Karayiğit, Yusuf Buğra Demirkıran, Enes Demirtaş (Halil Eray Aktaş dk.83), Osman Kaynak, Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Kürşat Türkeş Küçük (Doğukan Dübüş dk.90), Sefa Gülay, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk.77), Salih Kavrazlı
HATAYSPOR: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Barış Uzel dk.83), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Baran Sarka, Ali Yıldız (Mustafa Said Aydın dk.57), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan (Melih Şen dk.46), Deniz Aksoy
GOLLER: Salih Kavrazlı (dk.27, dk.85), Yusuf Buğra Demirkıran (dk.54) ( Adana Demirspor ), Abdulkadir Parmak (dk.24), Görkem Sağlam (dk.68), Yiğit Ali Buz (dk.90+2) ( Hatayspor )
KIRMIZI KART: Dk.69 Osman Kaynak ( Adana Demirspor )
SARI KARTLAR: Osman Kaynak, Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu ( Adana Demirspor ), Görkem Sağlam, Deniz Aksoy ( Hatayspor )
2'nci dakikada Abdulkadir'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada topa yükselen Ali, kafayla vurdu. Top, az farkla auta çıktı.
24'üncü dakikada Görkem'in kullandığı kornerde kafayı vuran Abdulkadir, topu yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
27'nci dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Salih, sol ayağıyla yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
50'nci dakikada ceza sahası yayı önünden kaleyi görünen Salih, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
54'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Salih, ceza sahasına orta açtı. Arka direkte Yusuf Buğra'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
68'inci dakikada Oğuzhan ceza sahası içerisine açtığı ortada kaleci Eren Fidan topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Görkem'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.
85'inci dakikada sol kanatta koşan Salih'in 3 rakibini geçip ceza sahasında çektiği şutta top ağlarla buluştu: 3-2.
90+2'nci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasına açtığı ortaya yükselen Yiğit Ali, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3