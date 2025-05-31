Adana Demirspor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere Kaldı

Adana Demirspor ve Gaziantep FK 2-2 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak sezonu tamamladı. Gollerin Alioui ve Maxim ile Boateng tarafından kaydedildiği karşılaşmada, her iki takım da önemli anlar yaşadı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor : Murat Eser, Fougeu, Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk. 61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk. 82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui (Dk. 70 Sefa Gülay)

Gaziantep Fk : Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya), Ogün Özçiçek (Dk. 82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk. 90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Boateng

Goller: Dk.11 ve 35 Alioui ( Adana Demirspor ), Dk. 32 Maxim (Penaltıdan), Dk. 64 Boateng ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 30 Murat Eser, Dk 45+3 Gökdeniz Tunç, Dk 86 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

55. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Boateng'in yerden pasıyla ceza sahası önünde buluşan Maxim'in şutu, sol köşeden az farkla auta gitti.

59. dakikada Gaziantep FK'den Maxim'in ceza sahası önünden çektiği sert şutunda kaleci Murat Eser iki hamlede topu kontrol etti.

64. dakikada Gaziantep FK eşitliği sağladı. Maxim'in sağ kanada uzun pasında topla buluşan Sorescu'nun ortasında Boateng, yaptığı kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da ilk ayrılık
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Skriniar'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım

Maç sonunda veda gibi sözler: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti, polis müdahale etti

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti! Cinnet anları kamerada
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.