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Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi MHK'ye Tepki Olarak Açıklandı

Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi MHK'ye Tepki Olarak Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın 34. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, bu durumun Merkez Hakem Kurulu'na karşı bir tepki olduğunu belirtti. Maç, hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz tepkilerinin Merkez Hakem Kuruluna olduğunu söyledi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın 34. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekilirken hakem Oğuzhan Çakır da bir müddet bekledikten sonra maçın tatil edildiğini duyurdu.

Yapılan anonsun ardından stattan çıkan Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, aracına doğru giderken kısa bir açıklama yaptı.

Korkmaz, takımın sahadan çekilmesinin nedeni olarak penaltı pozisyonunu işaret ederek "Bu Galatasaray'a karşı yapılan bir tepki değil, MHK'ye karşı yapılan bir tepki. Murat (Sancak) Bey bu konuyla ilgili daha geniş bir açıklama yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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