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Adana Demirspor'u deviren Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, bu sezonun formda takımlarından Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİLER

Sarı-kırmızılı takım, 15. haftada 40 puana ulaştı ve Fenerbahçe'nin 2004-2005 sezonundaki 15 haftada 40 puanlık rekorunu egale etti.

KANARYA BEŞİKTAŞ'I YENERSE KENDİ REKORUNU EGALE EDECEK

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 14 haftada 37 puanı bulunuyor. 15. haftada Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup etmesi durumunda hem yeniden liderliğe yükselecek hem de 2004-2005 sezonundaki rekorunu egale edecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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