Adana Demirspor transferde çıldırdı! 40 milyon euroluk orta saha geliyor

Adana Demirspor, Milan'da forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Bonservisi Chelsea'de olan ve bir dönem piyasa değeri 40 milyon euroya kadar yükselen Fransız orta sahayı, Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Vincenzo Montella çok istiyor. Ocak ayında deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, Milan ile anlaşma zemini arıyor.

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Adana Demirspor, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Mavi Şimşekler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

OCAK'TA TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre Adana Demirspor, Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Mavi Şimşekler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın da çok istediği Fransız futbolcunun transferini Ocak ayında bitirmek istiyor.

"CHELSEA İLE SÖZLEŞMEMİZ VAR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakayoko'nun menajeri Marco Busiello, "Duruma göre ocak ayında bakacağız. Milan ile fırsatları sakince değerlendireceğiz. Bu yıldan sonra Chelsea ile bir yıl daha sözleşmemiz var" dedi.