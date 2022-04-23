Trabzonspor maçında skandal karar! İlk yarıyı eksik oynatan hakem, futbolcuları geri çağırdı - Haberler

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Trabzonspor maçında skandal karar! İlk yarıyı eksik oynatan hakem, futbolcuları geri çağırdı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 6 dakika uzatma verdiği ilk yarıyı 4 dakika oynattı. Hatasını hemen anlayan Uğurlu, soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı ve mücadelenin ilk yarısı kalan 2 dakikalık bölümün oynanmasından sonra sona erdi.

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdük damga vurdu.

6 DAKİKA GÖSTERDİ 4 DAKİKA OYNATTI

Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 4 dakika sonunda ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Yanlışlığı fark eden Uğurlu, soyunma odasına yönelen futbolcuları hemen uyararak geri çağırdı. Kalan 2 dakika da oynandıktan sonra mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Adana Demirpor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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