Trabzonspor maçında skandal karar! İlk yarıyı eksik oynatan hakem, futbolcuları geri çağırdı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 6 dakika uzatma verdiği ilk yarıyı 4 dakika oynattı. Hatasını hemen anlayan Uğurlu, soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı ve mücadelenin ilk yarısı kalan 2 dakikalık bölümün oynanmasından sonra sona erdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdük damga vurdu.
6 DAKİKA GÖSTERDİ 4 DAKİKA OYNATTI
Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ekleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 4 dakika sonunda ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Yanlışlığı fark eden Uğurlu, soyunma odasına yönelen futbolcuları hemen uyararak geri çağırdı. Kalan 2 dakika da oynandıktan sonra mücadelenin ilk yarısı sona erdi.