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Adana Demirspor, Rizespor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Rizespor Maçına Hazır
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idmanda takım, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Rize'ye giden Akdeniz ekibi, burada teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından mavi-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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