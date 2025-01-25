Adana Demirspor, Rizespor Maçına Hazır

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Rize'ye giden Akdeniz ekibi, burada teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından mavi-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.