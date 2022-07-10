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Adana Demirspor, Onyekuru'yu kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor, Onyekuru'yu kiraladı

Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Mavi-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığını duyuruldu. Onyekuru, daha önce iki sezon Galatasaray forması da giymişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Henry Onyekuru Galatasaray Spor Haberler

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