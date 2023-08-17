Adana Demirspor, NK Osijek'e 3-2 yenilerek tur atladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda konuk olduğu Hırvatistan ekibi NK Osijek'e 3-2 yenildi. Mavi lacivertli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçta aldığı 5-1'lik galibiyetle rakibini eleyerek tur atladı.