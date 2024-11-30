Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi

Adana Demirspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu

Adana Demirspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Konyaspor'un golü 78. dakikada Marka Jevtovic'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Adana Demirspor'da Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde defanstan dönen topu önünde bulan Ali Yavuz Kol'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

63. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunda top savunmadan döndü.

77. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Vedat kornere çeldi.

78. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunda kale çizgisi üstünde

Tayfun Aydoğan'ın kafayla müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek ağlarla buluştu: 0-1

88. dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Nourani'nin pasında ceza sahasına giren Aymbetov'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Slowik topu çeldi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, (Nabil Alioui dk. 57), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Jovan Manev, (Tolga Kalender dk. 57), Tayfun Aydoğan, (Ozan Demirbağ dk. 80), Antonio Simao Muanza, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, (Abat Aymbetov dk. 70), Ali Yavuz Kol,( Mootaz Nourani dk. 70), Ardan Okan Kurtulan

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme Haubert Sitya, Marka Jevtovic, Tunahan Taşçı, (Yusuf Erdoğan dk. 75), Oğulcan Ülgün, (Ufuk Akyol dk. 85), Pedrinho,( Danijel Aleksic dk. 85), Hamidou Keyta, (Louka Andreasen dk. 71), Umut Nayir, (Blaz Kramer dk. 85)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Filip Damjanovic, Melih İbrahimoğlu,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Marka Jevtovic (dk. 78) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdulsamet Burak, Semih Güler, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Nikola Boranijasevic, Jakub Slowik, (Konyaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kredilerde yeni kolaylıklar geliyor
img

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
img

Kayyum atanan belediyenin eş başkanı tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.