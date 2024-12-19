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Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi

Adana Demirspor, Kırklarelispor'a elendi
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Maçta Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64. ve 90+5. dakikada Okan Derici attı.

Mustafa Dalcı'nın yönetimindeki Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ahmet Duman'ın çalıştırdığı TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 kaybetti ve kupadan elendi.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada ve 90+5. dakikadaOkan Derici kaydetti.

Adana Demirspor'da İzzet Çelik 59. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grupa aşamasına kalmayı başarırken, Adana Demirspor kupaya 5. turda veda etmiş oldu.

HATAYSPOR DA ELENMİŞTİ

Günü ilk eşleşmesinde bir diğer Süper Lig ekibi Hatayspor da TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'a 1-0'lık sonuçla elenerek şaşkınlık yaratmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Besiktasa gelince kosturuyodunuz.. noldu.. rezil pavali kpklerr

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok normal. Takım olarak çıkmazsan ve oynamazsan. Topa bile müdahele etmezsen olacağı bu. Sonic ta bunlar bahis maçları. Hop bir kırmızı işi bitirebilirsin. Hatay ve Adanademirspor maçlarını izledim. Seyirci çok haklı ikisi de kümeyi hak ediyorlar. Ypk kupayı bıraktım. Lige bakıyorum filan hep hikaye. Bir antremanını eksik yaparsınız futbolcular yorulmazlar. Hepsi o kadar. Çok bilenler böyle işte maalesef.

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