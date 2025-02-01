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Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazır

Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanlar teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top çalma antrenmanıyla tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından mavi-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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