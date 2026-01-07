Haberler

Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor, 23 yaşındaki kaptanı Salih Kavrazlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Salih'e verdiği hizmetler için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takım kaptanı Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasında 23 yaşındaki kanat oyuncusu Salih ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Salih Kavrazlı'ya kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
