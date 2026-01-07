Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor, 23 yaşındaki kaptanı Salih Kavrazlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Salih'e verdiği hizmetler için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor