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Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

AA - Ozan Efeoğlu - Spor
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Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Onyekuru 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

AA / Ozan Efeoğlu - Spor

Adana Demirspor Henry Onyekuru Yunanistan Spor Haberler

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