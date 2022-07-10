Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. Onyekuru 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. AA / Ozan Efeoğlu - Spor Adana Demirspor Henry Onyekuru Yunanistan Spor Haberler

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