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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı

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Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray karşısında 34. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Kararı başkan aldı, biz sahada kalmak istedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu. Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 34. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı

"BİZ SAHADA KALMAK İSTEDİK"

Kararın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" ifadelerini kullandı.

Sahadan çekilen Adana Demirspor'un teknik direktörü topu başkana attı
Haberler.com / Umut Halavart - Spor
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