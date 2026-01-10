Haberler

Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Teknik direktör Kubilayhan Yücel, kadronun yetersizliğinden bahsetti ve centilmence oynamaya çalıştıklarını belirtti. Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Adana Demirspor'un durumunun üzücü olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor'a 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, centilmence oynamaya çalıştıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok kısa bir açıklama yapan Yücel, "Oyunu çirkinleştirmeden centilmence oynamaya çalıştık. Kadromuz bu lig için yeterli değil. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de Adana Demirspor'un durumunun kendisini üzdüğünü söyledi.

Adana Demirspor'un sıkıntılarından kurtulmasını temenni eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil. Çünkü Adana Demirspor'un içinde bulunduğu durum, oyuncu yapısı, sahadaki oyun kalitesi gibi faktörler rehavete sürükleyebilir. Her şeye rağmen zaman zaman istediklerimiz olmasa da farklı bir skorla kazandık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Maçın zorluk derecesi, rakibin kalitesi ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu, mücadelemizi, kazanma arzumuzu her zaman sahaya yansıtmaya çalışan bir takımız."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
