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Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile anlaştı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Toköz, Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi. 27 yaşındaki Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde kulübü Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un haricinde Beşiktaş ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giydi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Dorukhan Toköz Trabzonspor Spor Haberler

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