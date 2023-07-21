Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile anlaştı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Toköz, Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz ile anlaştığını duyurdu.
Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi. 27 yaşındaki Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde kulübü Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un haricinde Beşiktaş ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giydi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor