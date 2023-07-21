Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 27 yaşındaki Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Toköz, Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'a transfer oldu.