Adana Demirspor'dan çılgın yenilmezlik serisi! Alanyaspor'da bileklerini bükemedi

Süper Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Adana Demirspor ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.