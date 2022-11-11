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Adana Demirspor'dan çılgın yenilmezlik serisi! Alanyaspor'da bileklerini bükemedi

Spor Haberleri

Süper Lig'de Adana Demirspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Adana Demirspor ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BELHANDA KIZARDI

Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Gol sesinin çıkmadığı karşılaşma 0-0 sona ererken Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.

Adana Demirspor'dan çılgın yenilmezlik serisi! Alanyaspor'da bileklerini bükemedi

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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