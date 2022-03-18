Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı - Haberler

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Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Medya, Spor, Haberler

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