Adana Demirspor'dan herkesi şaşırtan karar! Yıldız golcü ile yollar ayrıldı
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Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Adana Demirspor'un, sezon başında kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yolları ayırdığı iddia edildi. Ayrılık henüz resmi olarak açıklanmazken, Rus golcünün temsilcileri konuya ilişkin sessizliğini korudu.
Adana Demirspor'un sezon başında renklerine bağladığı Artem Dzyuba'nın sözleşmesini sona erdirdiği öne sürüldü.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Sezon başında Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'un, Rus oyuncu ile yolları ayırdığı iddia edildi. Henüz resmi açıklama yapılmazken, Dzyuba'nın temsilcilerinden Leonid Goldman ise konuya dair sessizliğini korudu.
1 GOL ATTI
Rus golcü Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol kaydetti.
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