Adana Demirspor'dan herkesi şaşırtan karar! Yıldız golcü ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Adana Demirspor'un, sezon başında kadrosuna kattığı Artem Dzyuba ile yolları ayırdığı iddia edildi. Ayrılık henüz resmi olarak açıklanmazken, Rus golcünün temsilcileri konuya ilişkin sessizliğini korudu.