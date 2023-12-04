Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı
Son olarak Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.
Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak sürpriz bir hamle yaptı. Mavi Şimşekler'de Patrick Kluivert dönemi kapandı.
TOPLANTIDAN AYRILIK KARARI ÇIKTI
Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi. Başkan Murat Sancak, Hollandalı çalıştırıcı ile yaptığı toplantının ardından veda kararı aldı.
KLUIVERT'IN KARNESİ
Adana Demirspor, Patrick Kluivert yönetiminde Süper Lig'de 14 maça çıktı. Mavi Şimşekler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.