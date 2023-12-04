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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı

4 Aralık 2023 11:42 Son Güncelleme: 12:01 Abone Ol

Son olarak Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.