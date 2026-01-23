Haberler

Bandırmaspor: 0-3

Güncelleme:
1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Bandırmaspor'un gollerini Tanque, Amaral ve Badji attı.

Yusuf YILDIZ / ADANA, -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Asen Albayrak, Azad İlhan, Sami Şad

ADANA DEMİRSPOR: Murat Eser, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Diyar Zengin (Dk. 46 Yücel Gürol), Enes Demirtaş (Dk. 76 Mert Menemencioğlu), Toprak Bayer (Dk. 82 Kayra Saygan), Kurşat Türkeş Küçük, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Gökdeniz Tunç

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Kerim Alıcı (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Dk. 90 Yusuf Can Esendemir), Abdülkadir Parmak (Dk. 63 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 86 Badji), Ndongala, Tanque

SARI KARTLAR: Enes Demirtaş ( Adana Demirspor ) Tanque, Enes Çinemre, Mulumba (Bandırmaspor)

GOLLER: Dk. 24 Tanque, Dk. 34. Amaral, Dk. 90+4 Badji (Bandırmaspor)

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada merkezden atılan uzun pasla hareketlenen Danque, sol çaprazdan ceza sahasına girerek uzak köşeye şutunu çekti, ancak top az farkla auta çıktı.

24'üncü dakikada orta sahada kazanılan top Mulumba tarafından Amaral'a aktarıldı. Amaral'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yerden çevirdiği topu Tanque ağlara gönderdi: 0-1.

34'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Ndongala, savunma arkasına koşu yapan Amaral'a yerden pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Amaral, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

52'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Toprak, ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye falsolu şutunu gönderdi. Kaleci Arda üzerine gelen topu kornere çeldi.

54'üncü dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Tanque, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kale alanına yerden gönderilen topu Ali kendi ağlarına gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

62'nci dakikada Ndongala'nın penaltı noktasına doğru yaptığı sert ortada Tanque'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada gelişen Adana Demirspor atağında orta alandan gelen pası sol kanatta kontrol eden Yücel'in kale alanına yerden gönderdiği tehlikeli topu kaleci Arda kontrol etti.

90+4'üncü dakikada defansın arkasına atılan uzun topu kontrol eden Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Badji'nin sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla top filelere gitti: 0-3.

Maç Bandırmaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
