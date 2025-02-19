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Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Adana Demirspor, Coredon Alanyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik çalışmalar yapıyor. Maç, 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da GAİN Park Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Coredon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Adana temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Coredon Alanyaspor ile Adana Demirspor, 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da GAİN Park Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
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