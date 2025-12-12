Haberler

FIFA'dan, Adana Demirspor'a yine puan silme cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a bir kez daha 6 puan silme cezası verdi. Kulüp, Süper Lig'den düşmesinin ardından yaşadığı mağlubiyetler ve ceza süreçleriyle zor günler geçiriyor.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a bir kez daha puan silme cezası verildi.

Süper Lig'den düştükten sonra bir taraftan art arda aldığı farklı mağlubiyetlerle sıkıntılı bir süreç içerinde bulunan Adana Demirspor diğer taraftan da puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından:

- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title