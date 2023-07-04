Adana Demirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlar, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam ediyor. Futbolcular, minyatür kale maçıyla antrenmanı tamamladılar. Adana Demirspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına devam ediyor.
Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.
Mavi-lacivertli futbolcular, çalışmanın son bölümünde üçerli gruplar halinde minyatür kale maç yaptı.
Adana ekibi, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.