Adana'da Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı
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Çukurova Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. 12 ülke ve 42 ilden 286 sporcunun katıldığı turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Çukurova Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.
Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda dün başlayan turnuvada, 12 ülke ve 42 ilden 286 sporcunun katılımıyla 22 kategoride maçlar yapıldı.
38 masada 55 hakemin görev aldığı turnuva, yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Kategorilerinde birinci olanlara kupa ve madalya, ikinci ve üçüncüler ile teselli maçlarında birinci olanlara ise madalya verildi.
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.