Adana'da Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Çukurova Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Adana 10. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı. 12 ülke ve 42 ilden 286 sporcunun katıldığı turnuvada 22 kategoride maçlar yapıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.