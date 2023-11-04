Adana'da Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali Başladı

Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finaline 43 ilden 70 sporcu katıldı. Sporcular, hedefe inmek için havada süzüldü. Dereceye giren sporcular milli takıma seçilecek.

Adana'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası finali başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen şampiyonanın finaline 43 ilden 70 sporcu katıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, kalkışın ardından havada süzülerek hedefe inmeye çalıştı.

Yarışmacılar 2 gün sürecek finalde 6 atlayış yapacak. Dereceye giren 4 erkek ve 2 kadın sporcu, milli takıma seçilecek.

THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 3. ve son etabını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentteki mevsim şartlarının yamaç paraşütüne uygun olduğunu belirten Yılmaz, "Başarılı olan arkadaşlarımızı ülkemizi temsil etmeleri için yurt dışına göndereceğiz." dedi.