Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Adana'da düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası, 38 ilden 365 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmanın ikinci gününde sürat yarışları yapıldı ve dereceye girenlere ödül verildi.

Adana'da dün başlayan Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sürat yarışları yapıldı.

Tepebağ Mahallesi ve çevresinde düzenlenen yarışta, 38 ilden 365 sporcu dar sokaklarda harita ve pusula yardımıyla kendilerine tarif edilen hedefleri bulmaya çalıştı.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
