Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi
Adana'da düzenlenen okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası, Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. 9 takımın katıldığı turnuvada, final maçında Himmetli İlk ve Ortaokulu, Kuzupınarı Hacımüminler Ortaokulu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Adana'da okul sporları küçük kızlar futsal turnuvası sona erdi.
Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım katıldı.
Turnuvada, final maçında Himmetli İlk ve Ortaokulu, Kuzupınarı Hacımüminler Ortaokulu'nu 4-1 yenerek şampiyon oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.???????