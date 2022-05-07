Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı - Haberler

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Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı

AA - Ahmet Başğen - Spor
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Adana'da Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Motofest Extrem Enduro Karaisalı Hasandağı 1. Kültür ve Spor Festivali başladı.

Selampınar Şehitler Parkı'nda düzenlenen gösteride 130 motorkrosçu, izleyenlere güzel dakikalar yaşattı.

Festivalde çocuk motorkrosçuların gösterisi de izleyenlerden alkış aldı. İki gün sürecek festivalin motorkros yarışmalarıyla devam edeceği belirtildi.

AA / Ahmet Başğen - Spor

Karaisalı, Adana, Spor, Haberler

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