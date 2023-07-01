Adana'da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Adana'nın Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı. Turnuvaya 19 takım katılıyor ve final maçı 12 Ağustos'tan sonra yapılacak.

Adana'nın Aladağ Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor sayesinde mahalleler arasında yeni dostluklar oluşturmak istediklerini kaydetti.

Akgedik, turnuvaya 19 takımın katıldığını belirterek, "Maçlar, grup eleme usulüne göre yapılacak. Final maçı ise 12 Ağustos'tan sonra yapılacak. Şampiyon takıma para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek." dedi.

Aladağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadı turnuvanın ilk günü iki karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.