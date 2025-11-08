Adana'da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kupası Başladı
Adana'da düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası'nda 92 sporcu, antrenman atışlarıyla yarışmalara katıldı. Sporcular, geleneksel kıyafetlerle hedefe ok atıyor.
Adana'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Remy-i Sedad Açık Hava Federasyon Kupası antrenman atışlarıyla başladı.
Örcün Kamp Alanı'nda düzenlenen organizasyonda, kadın erkek karma yarışan 92 sporcu resmi antrenman atışlarını gerçekleştirdi.
Sporcular, geleneksel kıyafet ve ekipmanla organizasyonun ilk gününde, 30 ok atarak 180 metre uzaklıktaki hedefi vurmaya çalıştı.
Turnuva, yarın düzenlenecek müsabaka atışları ve ardından yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak.
Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Spor