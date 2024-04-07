Adana'da Backyard Ultra Maratonu Koşuldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Backyard Ultra Maratonu koşuldu.

Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlenen organizasyona 75 sporcu katıldı.

Dün saat 09.00'da başlayan organizasyonda sporcular dinlenme dahil 1 saat içinde 6,7 kilometrelik parkuru turlar halde koştu.

Belirlenen sürede parkuru bitiremeyen veya parkuru bitirdikten sonra yeni tur koşmayan sporcuların elendiği, organizasyon hiç ara verilmeden bugün 20.00'de sona erdi.

Koşuda Ali Kansu isimli sporcu 35'inci turda 35 saatle birinci oldu

Yarış sonrası düzenlenen törende Kansu'ya kupa ve dereceye giren sporculara??????? madalya verildi.

Organizatör Berna Gökkaya, AA muhabirine, yarışı kentin tanıtımına katkı sağlamak ve bu sporu Adanalılara göstermek için düzenlediklerini söyledi.

Maratonun Adana'da ilk defa düzenlendiğini belirten Gökkaya, dayanıklılığın ön plana çıktığı yarışta en son ayakta kalan sporcunun kazanacağını ifade etti.