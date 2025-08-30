Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu Gerçekleşti

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu Gerçekleşti
Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan koşuya 443 sporcu katıldı. Yarışmada katılımcılara madalya ve kupalar verildi.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Koşusu gerçekleştirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan koşuya Adana'nın yanı sıra Mersin, İstanbul, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan 443 sporcu katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, koşu öncesi katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Geçer'in başlama işaretinin ardından katılımcılar, 8 kilometrelik parkurda farklı kategorilerde mücadele etti.

Koşuya sporcuların yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Yarışmanın ardından katılımcılara madalya, dereceye giren sporculara da kupa verildi.

