13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile ÇİLTAR Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü işbirliğinde, Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvaya 17 ülkeden 395 sporcu katıldı.

41 masada maçların yapıldığı turnuva final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç tarafından verildi.