Adama Traore West Ham yolcusu
West Ham, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore ile anlaşma sağladı; İspanyol kanat oyuncusu sağlık kontrolünün ardından imza atacak.
- West Ham United, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore ile anlaşma sağladı.
- Adama Traore'nin sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- Adama Traore, serbest oyuncu statüsüyle West Ham kadrosuna katılacak.
Premier Lig ekibi West Ham United, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA BEKLENİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre West Ham, Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SEZON SONU SERBEST KALIYORDU
Fulham ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Adama Traore, serbest oyuncu statüsüyle West Ham kadrosuna katılacak. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması öngörülüyor.