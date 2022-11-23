Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz! Ozan Tufan, Hull City'e attığı imza kurumadan takımdan ayrılıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'a talip çıktı. İtalyan ekibi Salernitana'nın milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve kısa süre içinde Hull City'e resmi teklif yapılacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den sezon başında renklerine bağladığı Ozan Tufan ile yolları ayırabilir.

SÜRPRİZ TALİP

Hull City'deki kariyerine oldukça hızlı başlayan Ozan Tufan, ilerleyen haftalarda formdan düşmüştü. Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol atan milli futbolcuya, sürpriz bir talip çıktı.

ESKİ GALATASARAYLI TAKIMINDA İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sportif direktörlüğünü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in yaptığı Salernitana, Ozan Tufan'ı renklerine katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Hull City'e kısa süre içinde resmi bir teklif yapması bekleniyor.