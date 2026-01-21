Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Preston'ı 3-0 mağlup etti. Maçın gollerini 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie attı. Bu sonuçla Hull City puanını 47'ye çıkararak dördüncü sıraya yükseldi ve ikinci sıradaki Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Preston ise 43 puanda kaldı.

  • Hull City, Championship'in 28. haftasında Preston'u 3-0 mağlup etti.
  • Hull City, bu galibiyetle puanını 47'ye yükselterek dördüncü sıraya yükseldi.
  • Hull City, ikinci sıradaki Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Championship'in 28. haftasında Preston'a konuk olan Hull City, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.

HULL CITY DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Championship'in 28. hafta maçında Preston ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Deepdale Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hull City, rakibini 3-0 mağlup etti.

GOLLER İLK YARIDA VE MAÇIN BAŞINDA GELDİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Konuk ekip, oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tuttu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK ADIM

Bu sonucun ardından puanını 47'ye yükselten Hull City, dördüncü sıraya yükselerek ikinci sıradaki Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Preston ise 43 puanda kaldı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Preston, Middlesbrough deplasmanına konuk olacak. Hull City ise sahasında Swansea City'yi ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Hiçbir ingiliz taraftarın acuna salça olma salaklığını gören var mı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

