Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Championship'in 28. haftasında Preston'a konuk olan Hull City, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.

HULL CITY DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Championship'in 28. hafta maçında Preston ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Deepdale Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hull City, rakibini 3-0 mağlup etti.

GOLLER İLK YARIDA VE MAÇIN BAŞINDA GELDİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Liam Millar, 45. dakikada Akin Famewo ve 49. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Konuk ekip, oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tuttu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK ADIM

Bu sonucun ardından puanını 47'ye yükselten Hull City, dördüncü sıraya yükselerek ikinci sıradaki Ipswich Town ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Preston ise 43 puanda kaldı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında Preston, Middlesbrough deplasmanına konuk olacak. Hull City ise sahasında Swansea City'yi ağırlayacak.