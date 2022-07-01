Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor - Haberler

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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Medya patronu Acun Ilıcalı'nın Ocak ayında satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaparak 'Tünaydın' mesajını yazdı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin paylaşımına beğeni yağıyor. Stadyumun zeminini Türk bayraklı olarak paylaşan Hull City takdir topladı. Bu görselle paylaşılan fotoğrafa ise 'Tünaydın' mesajı yazıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor

TÜRKİYE İLE BAĞLAR KUVVETLİ

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasıyla birlikte, Hull City taraftarlarıyla Türk vatandaşları arasında sıkı bir bağ oluştu. Transfer gündeminde de çok kez ismi anılan kulüp, Acun Ilıcalı'nın gönülden desteklediği Süper Lig devi Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. Bu maç Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Türk bayraklı mesaj! Paylaşıma beğeni yağıyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City Spor Haberler

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