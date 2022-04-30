Acun Ilıcalı'nın Hull City'si sahaya çıktığına pişman oldu! Farka boğuldular

Bristol City ile Hull City, İngiltere Championship'in 45. haftasında Ashton Gate'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

HULL CITY'DEN AĞIR MAĞLUBİYET

Karşılaşmada Bristol City'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 82. dakikalarda Weimann, 33. dakikada Semenyo, 35. ve 54. dakikalarda Martin kaydetti. Hull City'nin Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh ise 74 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla 50 puanda kalan Hull City ligde 18, 55 puana yükselen Bristol City ise 17. sırada yer aldı.

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