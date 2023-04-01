Acun Ilıcalı izin verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine imza atmanın eşiğinde

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin formasını giyen Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, milli futbolcu için harekete geçecek. Ilıcalı'nın transfere onay vermesi beklenirken, imzanın önündeki en büyük engel tarafların mali anlamda uzlaşma sağlaması.

Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Ozan Tufan. Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ACUN ILICALI AYRILMASINA İZİN VERECEK

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, burada da umduğunu bulamadı. Beşiktaş'ın transferi için devreye girdiği milli futbolcunun ayrılmasına Ilıcalı'nın izin vereceği belirtiliyor.

PARADA ANLAŞILIRSA İMZAYI ATACAK

Tarafların mali konularda anlaşma sağlaması durumunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Hull City formasıyla 36 maçta forma giyen Ozan Tufan, takımına 5 gollük katkı sağladı.